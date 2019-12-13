Трьох іспанських футболістів засудили до 38 років в'язниці за згвалтування

Джерело - iSport.ua.
Іспанським футболістам Карлосу Куадрадо, Віктора Родрігеса і Раулю Кальво пред'явили звинувачення в згвалтуванні 15-річної дівчинки.
Про це повідомляє Associated Press.
Суд визнав спортсменів винними і засудив до 38-ми років позбавлення волі.
Злочин стався в 2017 році, коли футболісти покликали дівчинку в орендовані апартаменти, де і зробили згвалтування.
Засуджені не визнали своєї провини. За їх словами, в квартирі вони перебували, але згвалтування не скоювали, до того ж, не знали віку дівчини.
Відзначимо, що Куадрадо, Родрігес і Кальво виступали за клуб Арандіна з четвертої іспанської ліги.
Раніше, Барселона перемогла Інтер.
Нагадаємо, визначилися всі учасники плей-оф Ліги Європи.