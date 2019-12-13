Трьох іспанських футболістів засудили до 38 років в'язниці за згвалтування

Куадрадо, Родрігеса і Кальво визнали винними у згвалтуванні 15-річної дівчинки

Іспанським футболістам Карлосу Куадрадо, Віктора Родрігеса і Раулю Кальво пред'явили звинувачення в згвалтуванні 15-річної дівчинки.

Про це повідомляє Associated Press.

Суд визнав спортсменів винними і засудив до 38-ми років позбавлення волі.

Злочин стався в 2017 році, коли футболісти покликали дівчинку в орендовані апартаменти, де і зробили згвалтування.

Засуджені не визнали своєї провини. За їх словами, в квартирі вони перебували, але згвалтування не скоювали, до того ж, не знали віку дівчини.

Відзначимо, що Куадрадо, Родрігес і Кальво виступали за клуб Арандіна з четвертої іспанської ліги.

Раніше, Барселона перемогла Інтер.

Нагадаємо, визначилися всі учасники плей-оф Ліги Європи.