Гвардіола вказав на особливість Де Брейне

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін Де Брейне має особливе бачення поля.

Про це розповів наставник "місцян" Хосеп Гвардіола.

"Він неабиякий гравець, його майстерність не піддається сумніву. У нього особливе бачення поля. Він читає гру краще, ніж звичайні гравці. Він бачить гольові моменти там, де інші не бачать.

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Ми завжди говоримо йому: "Ти повинен забивати більше", і сьогодні він забив два неймовірних м'яча і зробив гольову передачу Стерлінгу. Кевін вміє грати на різних позиціях, але, звичайно, гра з акцентом на атаку у нього виходить куди краще", - розповів Гвардіола.