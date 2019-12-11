Легенда Мілана очолив Наполі

Джерело - Чемпіон.
Дженнаро Гаттузо очолив Наполі, підписавши контракт терміном на півтора року.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
#WelcomeGattuso 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/dzmNApimTX— Official SSC Napoli (@sscnapoli) 11 грудня 2019 р.
Раніше він працював з Міланом і був звільнений після невиходу в Лігу Чемпіонів.
Перший матч на чолі нової команди Дженнаро проведе на цих вихідних проти Парми.
Раніше повідомлялося, що Гаттузо може очолити Фіорентину.
Нагадаємо, Анчелотті звільнили з посади головного тренера Наполі.