Легенда Мілана очолив Наполі

Підписав контракт терміном на півтора року

Джерело - Чемпіон.

Дженнаро Гаттузо очолив Наполі, підписавши контракт терміном на півтора року.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Раніше він працював з Міланом і був звільнений після невиходу в Лігу Чемпіонів.

Перший матч на чолі нової команди Дженнаро проведе на цих вихідних проти Парми.

Раніше повідомлялося, що Гаттузо може очолити Фіорентину.

Нагадаємо, Анчелотті звільнили з посади головного тренера Наполі.