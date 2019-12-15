Лунін залишився у запасі Вальядоліда на матч з Хетафе

Місце у воротах зайняв Масіп

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Реала Андрій Лунін, який виступає на правах оренди за Вальядолід, не потрапив до стартового складу на матч 18-го туру чемпіонату Іспанії проти Хетафе.

Про це повідомляє прес-служба клубу Вальядолід.

20-річний українець перейшов в клуб з однойменного міста в літнє трансферне вікно, але так і не дебютував.

Місце у воротах зайняв Жорді Масіп.

Нагадаємо, Реал може відкликати Луніна із оренди.

Також, Реал готує масштабний обмін гравцями із Манчестер Юнайтед.