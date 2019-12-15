Голкіпер зіграв дуже неуважно

Колишній воротар київського Динамо Артур Рудько, який нині виступає за кіпрський Пафос, скоїв жахливу помилку в матчі чемпіонату.

У грі проти АЕК Ларнака, Артур, при рахунку 1:0 на користь гостей, в простій ситуації кинув м'яч на хід партнера. Однак той не зрозумів українця і суперник спробував підхопити м'яч, але Рудько зіграв в підкаті, за що був видалений.

Варто відзначити, що Артур Рудько поповнив склад Пафосу на правах вільного агента і відразу завоював місце в основному складі середняка чемпіонату.