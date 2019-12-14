Джерело - zbirna.com.
Виліт Ліги Європи може психологічно вплинути на готовності гравців Динамо.
Про це розповів екс-гравець киян та тренер збірної України U-19 Олег Кузнєцов.
"Динамо більше вбито психологічно. Шахтар, вилетівши з Ліги чемпіонів, продовжить виступ у Лізі Європи, а кияни взагалі припинили боротьбу.
Напевно обидва головні тренери вдадуться до ротації складу. Проте, і гірники, і динамівці зроблять все можливе, щоб перемогти", - розповів Кузнєцов.
Нагадаємо, Циганков увійшов у рейтинг найкращих гравців Ліги Європи.
Також, Динамо не змогло перемогти Лугано і вилетіло з Ліги Європи.