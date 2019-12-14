Олег Кузнєцов прокоментував стан Динамо після вильоту із Ліги Європи

Виліт Ліги Європи може психологічно вплинути на готовності гравців Динамо.

Про це розповів екс-гравець киян та тренер збірної України U-19 Олег Кузнєцов.

"Динамо більше вбито психологічно. Шахтар, вилетівши з Ліги чемпіонів, продовжить виступ у Лізі Європи, а кияни взагалі припинили боротьбу. Напевно обидва головні тренери вдадуться до ротації складу. Проте, і гірники, і динамівці зроблять все можливе, щоб перемогти", - розповів Кузнєцов.

Нагадаємо, Циганков увійшов у рейтинг найкращих гравців Ліги Європи.

Також, Динамо не змогло перемогти Лугано і вилетіло з Ліги Європи.