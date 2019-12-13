Динамо у Лізі Європи у жодному матчі не змогло показати свій рівень футболу.

Про це розповів екс-гравець Динамо Владислав Ващук.

"Сказати, що хлопці не грали футбол? Ні, вони грали в футбол, старалися! Правда, бренд київського Динамо спонукає уболівальників чекати більшого від команди. Хлопці стараються, але грають вони так, як вміють. Тобто докоряти їм у відсутності бажання я не можу. Вони просто грають на своєму рівні.

Невихід з такої групи у плей-офф – це провал в будь-якому випадку, нормальним результатом вважався б, наприклад, чвертьфінал. А щодо суперників у групі, то Динамо завжди з такими командами на передсезонних зборах грало", - розповів Ващук.