Півзахисник Ліверпуля Джеймс Мілнер продовжив контракт з клубом.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Діючий контракт буде розрахований до літа 2022 року. Інші деталі угоди не повідомляються.

За чотири роки в команді, англієць провів 198 матчів і забив 25 голів.

GET IN MILLY! 🙌



Our vice-captain has put pen to paper on a deal to prolong his Reds career beyond his fifth season with the club 🤩 https://t.co/31W8u7oifz