Джерело - ua-football.com.
Півзахисник Ліверпуля Джеймс Мілнер продовжив контракт з клубом.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Діючий контракт буде розрахований до літа 2022 року. Інші деталі угоди не повідомляються.
За чотири роки в команді, англієць провів 198 матчів і забив 25 голів.
GET IN MILLY! 🙌— Liverpool FC (@LFC) December 13, 2019
Our vice-captain has put pen to paper on a deal to prolong his Reds career beyond his fifth season with the club 🤩 https://t.co/31W8u7oifz
Раніше, Клопп подовжив контракт з Ліверпулем.
Нагадаємо, Салах забив безжальний гол у ворота Зальцбурга.