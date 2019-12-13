 Михайличенко ініціював трансфери Соля та Родрігеса | Футбол | Champion.com.ua
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Михайличенко ініціював трансфери Соля та Родрігеса

Сьогодні 17:15 1226 0
Олексій Михайличенко погодив трансфери Соля та Родрігеса у Динамо
Михайличенко ініціював трансфери Соля та Родрігеса
#Динамо, #Михайличенко, #Соль

Джерело - ТаТоТАке.

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко, перебуваючи на посаді спортивного директора клубу, виступав за трансфери нападників Франа Соля і Жерсона Родрігеса.

Про це розповів журналіст Михайло Співаковський у програмі ТаТоТАке.

"За моєю інформацією, Соль і Родрігес були тими кандидатурами, за які він голосував. При цьому жодна людина з моїх джерел не говорить, що Михайличенко задіяний в якихось корупційних схемах. Ця людина в цьому плані чиста. Виходить, що йому подобалися ці футболісти, але коли він став тренером, вони перестали йому подобатися", - розповів Співаковський.

Відзначимо, що після призначення Олексія Михайличенка на посаду головного тренера Динамо, Фран Соль та Жерсон Родрігес дуже рідко виходять на поле.

Раніше, Циганков уникнув травми у матчі з Лугано.

Нагадаємо, Динамо не змогло перемогти Лугано і вилетіло з Ліги Європи.

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