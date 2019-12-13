Михайличенко ініціював трансфери Соля та Родрігеса

Олексій Михайличенко погодив трансфери Соля та Родрігеса у Динамо

Джерело - ТаТоТАке.

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко, перебуваючи на посаді спортивного директора клубу, виступав за трансфери нападників Франа Соля і Жерсона Родрігеса.

Про це розповів журналіст Михайло Співаковський у програмі ТаТоТАке.

"За моєю інформацією, Соль і Родрігес були тими кандидатурами, за які він голосував. При цьому жодна людина з моїх джерел не говорить, що Михайличенко задіяний в якихось корупційних схемах. Ця людина в цьому плані чиста. Виходить, що йому подобалися ці футболісти, але коли він став тренером, вони перестали йому подобатися", - розповів Співаковський.

Відзначимо, що після призначення Олексія Михайличенка на посаду головного тренера Динамо, Фран Соль та Жерсон Родрігес дуже рідко виходять на поле.

Раніше, Циганков уникнув травми у матчі з Лугано.

Нагадаємо, Динамо не змогло перемогти Лугано і вилетіло з Ліги Європи.