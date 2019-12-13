Екс-наставник команди Першої ліги може очолити БАТЕ

Джерело - Чемпіон.
Колишній тренер Руху Леонід Кучук може очолити гранда білоруського клубу БАТЕ.
Про це заявив ведучий ТаТоТаке Сергій Болотников.
"За моєю інформацією, у Кучука вже були пропозиції з Нідерландів, Росії, Казахстану, але він відмовлявся, оскільки у нього були зобов'язання перед Рухом.
Тепер кажуть, що він може очолити якийсь клуб з Китаю. За моєю інформацією, є ще варіант з БАТЕ. Але це все чутки, підтвердженої інформації немає". - сказав Болотников.
Раніше, Кучук залишив Рух.
Нагадаємо, Чижевський очолив Агробізнес.