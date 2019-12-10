Агробізнес призначив нового головного тренера

Головним тренером волочиського Агробізнесу став екс-тренер Карпат Олександр Чижевський.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Деталі угоди українського спеціаліста із Агробізнесом не повідомляються.

Помічником головного тренера буде Михайло Дячук-Ставицький – 30-річний вихованець Карпат, син тренера і футбольного функціонера Юрія Дячука-Ставицького.

Раніше, виконуючий обов'язки головного тренера клубу з Волочиська Олександр Іванов покинув команду і приєднався до тренерського штабу Остапа Маркевича у Чорноморці.

Нагадаємо, на початку жовтня Остап Маркевич припинив співпрацю з Агробізнесом.