 Бєсєдін: Сьогоднішня поразка - це моя вина | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Динамо не змогло перемогти Лугано і вилетіло з Ліги Європи
Вчора 21:49 2121 3
Цітаішвілі: Якщо уболівальники приходять, щоб свистіти, тоді нехай взагалі не приходять
Сьогодні 01:10 500 2
Визначилися всі учасники плей-оф Ліги Європи
Сьогодні 00:03 356
МЮ знищив АЗ, Вольфсбург переграв Сент Етьєн. Результати матчів 6 туру Ліги Європи
Вчора 23:55 241
Олександрія поразкою від Гента завершила виступи у Лізі Європи
Вчора 23:52 300
Хетафе знищило Краснодар, Мальме переміг Копенгаген. Результати матчів 6 туру Ліги Європи
Вчора 21:59 836
Динамо Київ - Лугано 1:1. Як це було
Вчора 21:50 18535
Гент - Олександрія: анонс і проноз на матч Ліги Європи
Вчора 16:00 956
Степаненко розкритикував дисципліну у Шахтарі
Вчора 14:30 5987
Шахтар буде несіяним під час жеребкування 1/16 Ліги Європи
Вчора 09:38 1419
Блоги
Асист Маліновського поховав надії Шахтаря на Лігу чемпіонів
Асист Маліновського поховав надії Шахтаря на Лігу чемпіонів Valeriy Ruchka
11.12.2019 21:34 1705 1
Аталанта вийшла вперед у грі з Шахтарем завдяки VAR
Аталанта вийшла вперед у грі з Шахтарем завдяки VAR Андрій Твердохліб
11.12.2019 21:28 1390 1
У Румунії забили гол століття. Одразу п'ять гравців втекли з м'ячем на порожні ворота
У Румунії забили гол століття. Одразу п'ять гравців втекли з м'ячем на порожні ворота Valeriy Ruchka
11.12.2019 21:11 1586
У капелюсі за 500 баксів з Prosecco "на халяву". Мілевський продовжує запалювати в Києві
У капелюсі за 500 баксів з Prosecco "на халяву". Мілевський продовжує запалювати в Києві Андрій Твердохліб
11.12.2019 20:55 933
Ми пам'ятаємо! 47 років тому народився Андрій Гусін
Ми пам'ятаємо! 47 років тому народився Андрій Гусін Valeriy Ruchka
11.12.2019 17:17 656
Згадати все. Шахтар переміг Аталанту в 2 турі Ліги чемпіонів
Згадати все. Шахтар переміг Аталанту в 2 турі Ліги чемпіонів Андрій Твердохліб
11.12.2019 15:54 649
Відомий російський коментатор дотепно потролив Зеніт
Відомий російський коментатор дотепно потролив Зеніт Андрій Твердохліб
11.12.2019 13:09 2493
Вінгер Барселони став наймолодшим автором голу в історії Ліги чемпіонів
Вінгер Барселони став наймолодшим автором голу в історії Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
11.12.2019 07:50 2471
Екс-гравець НБА оштрафований в чемпіонаті Китаю за те, що не дивився на прапор країни
Екс-гравець НБА оштрафований в чемпіонаті Китаю за те, що не дивився на прапор країни Valeriy Ruchka
11.12.2019 05:30 685
Як виглядають дружини і дівчата футболістів Шахтаря
Як виглядають дружини і дівчата футболістів Шахтаря Valeriy Ruchka
11.12.2019 04:10 3446
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
05:40 Бокс Коммі - Лопес. Суперники Ломаченка провели дуель поглядів 170
05:20 Футбол Бєсєдін: Сьогоднішня поразка - це моя вина 202
04:20 Футбол Рома - Вольфсберг 2:2. Огляд матчу Ліги Європи 286
03:40 Футбол Як виглядає підсумкова турнірна таблиця у групі Динамо 339
03:20 Футбол Цітаішвілі вибачився за свої слова про ублівальників 310
02:40 Футбол Лудогорець - Ференцварош 1:1. Огляд матчу Ліги Європи 170
02:20 Футбол Шаран: Ми дуже пристойно зіграли у Лізі Європи 179
01:50 ММА У Росії шукають бійця ММА, який зґвалтував 13-річного підлітка 167
01:30 Футбол Гент - Олександрія 2:1. Відеоогляд матчу Ліги Європи 135
01:10 Футбол Цітаішвілі: Якщо уболівальники приходять, щоб свистіти, тоді нехай взагалі не приходять 500 2
00:50 Футбол Визначились всі потенційні суперники Шахтаря в 1/16 фіналу Ліги Європи 688
00:43 Футбол Прес-конференція Михайличенка після нічиєї з Лугано 344
00:30 Футбол Стандард - Арсенал 2:2. Відеоогляд матчу Ліги Європи 154
00:05 Футбол Пробили дно - Бущан прокоментував матч проти Лугано 641
00:03 Футбол Визначилися всі учасники плей-оф Ліги Європи 356
12 Грудня 2019
23:55 Футбол МЮ знищив АЗ, Вольфсбург переграв Сент Етьєн. Результати матчів 6 туру Ліги Європи 241
23:52 Футбол Олександрія поразкою від Гента завершила виступи у Лізі Європи 300
23:47 Блог Мірошніченко гарматним ударом з 25 метрів вразив ворота Гента 791
23:36 Футбол Голанд веде переговори з одним із лідерів Бундесліги 143
23:20 Футбол Сане відмовився продовжувати контракт із Манчестер Сіті 237
23:18 Футбол Гент - Олександрія. 2:1. Відео голів 879
23:17 Футбол Динамо ганебно завершило єврокубкувий сезон. Фотозвіт з матчу проти Лугано 248 1
23:05 Футбол Російські клуби не зіграють у весняній стадії єврокубків вперше за 18 років 275
22:53 Футбол Михайличенко: Розмови з президентом клубу ще не було 650 2
22:40 Футбол Динамо - Лугано 1:1. Відеоогляд матчу Ліги Європи 338

Бєсєдін: Сьогоднішня поразка - це моя вина

Сьогодні 05:20 202 0
Артем Бєсєдін прокоментував нічию з швейцарським Лугано
Бєсєдін: Сьогоднішня поразка - це моя вина

Джерело - Чемпіон.

Динамо мало виходити з групи із закритими очима.

Про це сказав нападник киян Артем Бєсєдін. 

  Актуально: Динамо не змогло перемогти Лугано і вилетіло з Ліги Європи 

"Ніколи не думав, що так буває. Начебто, такі голи забивав, а сьогодні не вийшло. Цьому пояснення немає. Прошу вибачення. Соромно за сьогоднішній матч. Не кажу, що команда не хотіла перемогти. Ми непогано грали. Але гра зараз не має жодного значення, залишається результат. А результат такий, що ми не вийшли далі, хоча група у нас була цілком прохідна, попри всю мою повагу до команд. Вважаю, що ми повинні були проходити до наступного етапу з закритими очима. 

Завтра вже будемо розбиратися. Але хотів сказати, що повністю винен я. Не думав, що в таких моментах не зможу забити. Якби до цього не забивав, тоді інша справа. Сьогодні просто не йшов м'яч у ворота. Значить, десь не допрацював, не достатньо тренувався, десь не зосереджений був. Потрібно серйозно замислитися",- сказав Бєсєдін.
Коментарі ()