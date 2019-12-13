Бєсєдін: Сьогоднішня поразка - це моя вина

Динамо мало виходити з групи із закритими очима.

Про це сказав нападник киян Артем Бєсєдін.

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"Ніколи не думав, що так буває. Начебто, такі голи забивав, а сьогодні не вийшло. Цьому пояснення немає. Прошу вибачення. Соромно за сьогоднішній матч. Не кажу, що команда не хотіла перемогти. Ми непогано грали. Але гра зараз не має жодного значення, залишається результат. А результат такий, що ми не вийшли далі, хоча група у нас була цілком прохідна, попри всю мою повагу до команд. Вважаю, що ми повинні були проходити до наступного етапу з закритими очима.

Завтра вже будемо розбиратися. Але хотів сказати, що повністю винен я. Н

е думав, що в таких моментах не зможу забити. Якби до цього не забивав, тоді інша справа. Сьогодні просто не йшов м'яч у ворота. Значить, десь не допрацював, не достатньо тренувався, десь не зосереджений був. Потрібно серйозно замислитися