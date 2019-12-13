Шаран: Ми дуже пристойно зіграли у Лізі Європи

Олександрія пристойно зіграла у своєму дебютному сезоні єврокубків.

Про це сказав головний тренер команди Володимир Шаран.

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"Задоволений грою нашої команди. Але, на превеликий жаль, не вистачало майстерності у завершальній стадії атак. Створили чимало нагод для того, щоб зрівняти рахунок. Зараз емоції — негативні, але я думаю, що президент і наші вболівальники задоволені нашими виступами в Лізі Європи.

Президент ще не підсумував рік, на тижні в нас гра з Дніпром-1. Завтра дізнаємося, хто в нас живий-здоровий та зможе зіграти, але дійсно ми дуже пристойно зіграли у Лізі Європи", - розповів Шаран на прес-конференції після гри.