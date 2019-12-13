Пробили дно - Бущан прокоментував матч проти Лугано

Гравці Динамо після вильоту з Ліги Європи відчувають повне спустошення.

Про це сказав голкіпер киян Георгій Бущан.

"Що говорити, повна катастрофа. Якесь невезіння, самі десь не заслужили, щоб фарт був на нашому боці. Повне спустошення до кінця сезону. Я можу за себе сказати - я вперше в такій ситуації і не хотів би нікому такого не побажати. Життя триває, але це не виправдання.

Реалізації не вистачає, не вистачає, везіння, футболістів, напевно, не вистачає ... хороших. Думаю, цього року пробили дно. Сподіваємося, що в наступного буде якось краще", - сказав Бущан.