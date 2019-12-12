Хетафе знищило Краснодар, Мальме переміг Копенгаген. Результати матчів 6 туру Ліги Європи

Російські команди залишили єврокубки

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 12 грудня, відбулися 12 матчів шостого туру Ліги Європи

Російські команди залишили єврокубки. У Лізі чемпіонів Зеніт і Локомотив посіли останні місця. ЦСКА втратив шанси на вихід з групи Ліги Європи. Мав шанс вийти з групи Краснодар, але програв Хетафе.

Ліга Європи

6 тур, 12 грудня

Група А

АПОЕЛ - Севілья 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 61 Савич

Карабах - Дюделанж 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 63 Бугрін, 1:1 - 90+1 Гес

Група В

Динамо - Лугано 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 45 Араторе, 1:1 - 90+4 Циганков

Копенгаген - Мальме 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 77 Траустасон

Група С

Базель - Трабзонспор 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 22 Відмер, 2:0 - 72 Штокер

Хетафе - Краснодар 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 76 Кабрера, 2:0 - 79 Моліна, 3:0 - 86 Кенеді

Група D

ЛАСК - Спортінг 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 23 Траумер, 2:0 - 38 Клаусс (пен), 3:0 - 90+3 Рагуц

ПСВ - Русенборг 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 22 Хелланн, 1:1 - 63 Ігаттерен

Група Е

Клуж - Селтік 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 49 Бурка, 2:0 - 70 Джокович

Ренн - Лаціо 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 31 Ньянон, 2:0 -87 Ньянон

Група F

Стандард - Арсенал 2:2 (0:0)

Голи: 1:0 - 47 Бастьєн, 2:0 - 69 Амалах, 2:1 - 78 Лаказетт, 2:2 - 81 Сака

Айнтрахт - Гімарайнш 2:3 (2:1)

Голи: 0:1 - 8 Рочінха, 1:1 - 31 Да Коста, 2:1 - 38 Камада, 2:2 - 85 Елмусраті, 2:3 - 87 Едвардс