Хетафе знищило Краснодар, Мальме переміг Копенгаген. Результати матчів 6 туру Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 12 грудня, відбулися 12 матчів шостого туру Ліги Європи
Російські команди залишили єврокубки. У Лізі чемпіонів Зеніт і Локомотив посіли останні місця. ЦСКА втратив шанси на вихід з групи Ліги Європи. Мав шанс вийти з групи Краснодар, але програв Хетафе.
АПОЕЛ - Севілья 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 61 Савич
Карабах - Дюделанж 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 63 Бугрін, 1:1 - 90+1 Гес
Група В
Голи: 0:1 - 45 Араторе, 1:1 - 90+4 Циганков
Копенгаген - Мальме 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 77 Траустасон
Група С
Базель - Трабзонспор 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 22 Відмер, 2:0 - 72 Штокер
Хетафе - Краснодар 3:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 76 Кабрера, 2:0 - 79 Моліна, 3:0 - 86 Кенеді
Група D
ЛАСК - Спортінг 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 23 Траумер, 2:0 - 38 Клаусс (пен), 3:0 - 90+3 Рагуц
ПСВ - Русенборг 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 22 Хелланн, 1:1 - 63 Ігаттерен
Група Е
Клуж - Селтік 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 49 Бурка, 2:0 - 70 Джокович
Ренн - Лаціо 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 31 Ньянон, 2:0 -87 Ньянон
Група F
Стандард - Арсенал 2:2 (0:0)
Голи: 1:0 - 47 Бастьєн, 2:0 - 69 Амалах, 2:1 - 78 Лаказетт, 2:2 - 81 Сака
Айнтрахт - Гімарайнш 2:3 (2:1)
Голи: 0:1 - 8 Рочінха, 1:1 - 31 Да Коста, 2:1 - 38 Камада, 2:2 - 85 Елмусраті, 2:3 - 87 Едвардс