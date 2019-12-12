Голанд веде переговори з одним із лідерів Бундесліги

Боруссія може підписати норвежця

Лідер Зальцбурга Ерілнг Голанд зацікавив багато команд, але найближче до придбання Боруссія Дортмунд.

Про це повідомляє Ruhr Nachrichten.

Норвежець разом зі своїм агентом сьогодні приземлився в Німеччині.

Сторони проведуть перший етап переговорів, щоб обговорити деталі можливого трансферу. Сума відступних, яка прописана в контракті футболіста, дорівнює 20 мільйонам.

Іншими претендентами на форварда вважаються Реал, МЮ і Ювентус.

Нагадаємо, Голанд встановив унікальне досягнення у Лізі чемпіонів.