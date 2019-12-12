Голанд веде переговори з одним із лідерів Бундесліги

Джерело - UA-футбол.
Лідер Зальцбурга Ерілнг Голанд зацікавив багато команд, але найближче до придбання Боруссія Дортмунд.
Про це повідомляє Ruhr Nachrichten.
Норвежець разом зі своїм агентом сьогодні приземлився в Німеччині.
Сторони проведуть перший етап переговорів, щоб обговорити деталі можливого трансферу. Сума відступних, яка прописана в контракті футболіста, дорівнює 20 мільйонам.
Іншими претендентами на форварда вважаються Реал, МЮ і Ювентус.
Нагадаємо, Голанд встановив унікальне досягнення у Лізі чемпіонів.