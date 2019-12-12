Додо: Впевнений, що вилучення не було

Арбітр матчу Шахтар – Аталанта прийняв несправедливе рішення в епізоді із вилученням захисника "гірників" Додо.

Про це розповів сам гравець.

"Одним із ключових епізодів матчу стало твоє вилучення. Чи згоден із рішенням арбітра? З першою жовтою карткою я цілковито згоден і навіть попросив вибачення за неї в усієї команди. Але якщо говорити щодо вилучення, то я впевнений, що його не було. Я був один поруч із двома гравцями Аталанти, вони мене затисли корпусом, і я торкнувся плеча одного з них – ось і все. Гадаю, це не тягне на жодну картку в принципі, не те що на червону. Однак це рішення, які ухвалено, і ми маємо їх поважати", - розповів Додо.