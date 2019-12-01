Монтелла буде звільнений найближчим часом

Екс-головний тренер Мілана Дженнаро Гаттузо може очолити Фіорентину.

Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

Наставник фіалок Вінченцо Монтелла буде звільнений із займаної посади після поразки від Лечче (0:1) в 14-му турі чемпіонату Італії.

В останніх чотирьох матчах Фіорентина набрала лише одне очко, зазнавши три поразки, дві з яких від аутсайдерів.

Повідомляється, що Дженнаро Гаттузо є фаворитом серед кандидатів на посаду змінника Монтелла.

Раніше, Гаттузо відмовився очолювати Сампдорію.