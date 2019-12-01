Джерело - sport.ua.
Екс-головний тренер Мілана Дженнаро Гаттузо може очолити Фіорентину.
Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.
Наставник фіалок Вінченцо Монтелла буде звільнений із займаної посади після поразки від Лечче (0:1) в 14-му турі чемпіонату Італії.
В останніх чотирьох матчах Фіорентина набрала лише одне очко, зазнавши три поразки, дві з яких від аутсайдерів.
Повідомляється, що Дженнаро Гаттузо є фаворитом серед кандидатів на посаду змінника Монтелла.
Раніше, Гаттузо відмовився очолювати Сампдорію.