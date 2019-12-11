Захисник ФК Львів може змінити клуб

Адамюк може перейти до СК Дніпро-1

28-річний захисник ФК Львів Володимир Адамюк може перейти в СК Дніпро-1.

Про це повідомляє fcdnipro.com.

Адамюк виступає за ФК Львів з липня 2018 року. Втім, у цьому чемпіонаті зіграв лиш у 3 перших матчах і втратив місце в основі.

Подейкували про конфлікт Володимира із керівництвом клубу.

Додамо, що в Адамюка є дійсний контракт із ФК Львів, який завершується 30 червня 2020 року.

Відповідно до даних Трансфермаркт, трансферна вартість гравця – 700 000 євро.

Нагадаємо, Динамо у меншості програло Зорі.

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