Тренер назвав мету Зорі в УПЛ

Зоря може втримати другу сходинку в УПЛ, якщо буде показувати свою гру.

Про це розповів асистент головного тренера Зорі Веселін Атанасов.

"Головна заслуга в нинішніх результатах Зорі належить Віктору Скрипнику, який є відмінним тренером. Йому довелося попрацювати багато років в Німеччині, і тепер Зоря відрізняється в кращу сторону від колишньої команди. Це при тому, що у нас з'явилося чимало нових гравців. Крім того, ми ввели нову ігрову схему, і зараз, через 5 місяців, Зоря виглядає як справжня команда, хоча завжди є те, що хочеться покращити.

Наша мета - втриматися на другому місці, на якому ми зараз знаходимося. Як відомо, це місце дає право брати участь в кваліфікації Ліги чемпіонів. Думаю, це цілком досяжно, якщо ми будемо демонструвати свою гру в наступних матчах", - розповів Атанасов.