Дженнаро Гаттузо може повернутися у Серію А

Екс-тренер Мілана Дженнаро Гаттузо підпише угоду з Наполі.

Про це повідомляє gianlucadimarzio.com.

Контракт Гаттузо буде розрахований до червня 2020 року. Також, в угоді буде прописаний пункт про можливе продовження контракту на рік у разі виходу команди у Лігу чемпіонів.

Відзначається, що Гаттузо з собою приведе новий тренерський штаб з семи осіб. Єдиним, хто залишиться на своєму місці в Наполі - це тренер воротарів Алессандро Ніста, який починав працювати ще при Саррі.

Раніше повідомлялося, що Гаттузо може очолити Фіорентину.

Нагадаємо, Анчелотті звільнили з посади головного тренера Наполі.