Джерело - sportarena.com.
Екс-тренер Мілана Дженнаро Гаттузо підпише угоду з Наполі.
Про це повідомляє gianlucadimarzio.com.
Контракт Гаттузо буде розрахований до червня 2020 року. Також, в угоді буде прописаний пункт про можливе продовження контракту на рік у разі виходу команди у Лігу чемпіонів.
Відзначається, що Гаттузо з собою приведе новий тренерський штаб з семи осіб. Єдиним, хто залишиться на своєму місці в Наполі - це тренер воротарів Алессандро Ніста, який починав працювати ще при Саррі.
Раніше повідомлялося, що Гаттузо може очолити Фіорентину.
Нагадаємо, Анчелотті звільнили з посади головного тренера Наполі.