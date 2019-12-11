 Шахтар – Аталанта: Каштру оголосив заявку на матч Ліги чемпіонів | Футбол | Champion.com.ua
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Шахтар – Аталанта: Каштру оголосив заявку на матч Ліги чемпіонів

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Шахтар – Аталанта: Каштру оголосив заявку на матч Ліги чемпіонів

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру визначився зі списком гравців, які матимуть змогу зіграти у вирішальному поєдинку групового етапу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє офіційний Instagram гірників.

  Актуально: Шахтар - Аталанта: онлайн-трансляція матчу 6 туру Ліги чемпіонів. LIVE

Воротарі: Пятов, Шевченко, Трубін.

Захисники: Кривцов, Хочолава, Матвієнко, Ісмаїлі, Додо, Болбат.

Півзахисники: Степаненко, Тайсон, Маркос Антоніо, Дентінью, Марлос, Тете, Коноплянка, Соломон, Патрік, Сіпріано.

Нападники: Мораес.

 
 
 
 
 
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Кто в заявке "Шахтера" на матч с "Аталантой" в Лиге чемпионов? ⠀ @luis_castro_official назвал список из 21 игрока. Ваш идеальный состав на #ШахтерАталанта? ⠀ Who is on #Shakhtar’s player list for the match vs Atalanta in the @ChampionsLeague? ⠀ @luis_castro_official named the list of 21 players. What is your dream team for #ShakhtarAtalanta? ⠀ Хто в заявці "Шахтаря" на матч з "Аталантою" в Лізі чемпіонів? ⠀ @luis_castro_official оголосив список із 21 гравця. Ваш ідеальний склад на #ШахтарАталанта? #UCL

A post shared by FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar) on

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