Шахтар – Аталанта: Каштру оголосив заявку на матч Ліги чемпіонів

View this post on Instagram

Кто в заявке "Шахтера" на матч с "Аталантой" в Лиге чемпионов? ⠀ @luis_castro_official назвал список из 21 игрока. Ваш идеальный состав на #ШахтерАталанта? ⠀ Who is on #Shakhtar’s player list for the match vs Atalanta in the @ChampionsLeague? ⠀ @luis_castro_official named the list of 21 players. What is your dream team for #ShakhtarAtalanta? ⠀ Хто в заявці "Шахтаря" на матч з "Аталантою" в Лізі чемпіонів? ⠀ @luis_castro_official оголосив список із 21 гравця. Ваш ідеальний склад на #ШахтарАталанта? #UCL