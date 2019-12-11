Шахтар – Аталанта: Каштру оголосив заявку на матч Ліги чемпіонів

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру визначився зі списком гравців, які матимуть змогу зіграти у вирішальному поєдинку групового етапу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє офіційний Instagram гірників.

Актуально: Шахтар - Аталанта: онлайн-трансляція матчу 6 туру Ліги чемпіонів. LIVE

Воротарі: Пятов, Шевченко, Трубін.

Захисники: Кривцов, Хочолава, Матвієнко, Ісмаїлі, Додо, Болбат.

Півзахисники: Степаненко, Тайсон, Маркос Антоніо, Дентінью, Марлос, Тете, Коноплянка, Соломон, Патрік, Сіпріано.

Нападники: Мораес.