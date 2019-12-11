Шахтар – Аталанта: Каштру оголосив заявку на матч Ліги чемпіонів

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру визначився зі списком гравців, які матимуть змогу зіграти у вирішальному поєдинку групового етапу Ліги чемпіонів.
Про це повідомляє офіційний Instagram гірників.
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Воротарі: Пятов, Шевченко, Трубін.
Захисники: Кривцов, Хочолава, Матвієнко, Ісмаїлі, Додо, Болбат.
Півзахисники: Степаненко, Тайсон, Маркос Антоніо, Дентінью, Марлос, Тете, Коноплянка, Соломон, Патрік, Сіпріано.
Нападники: Мораес.
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