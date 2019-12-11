Маркевич спростував чутки про свою захмарну зарплату в УАФ

Джерело - Чемпіон.
Про це Маркевич заявив у інтерв’ю YouTube-каналу Stargorod Sport.
"Дивуюся, що не написали 1,7 млн грн. По-перше, там абсолютно не така сума. По-друге, я віддав свої іміджеві права, мені платить фірма зовсім не з УАФ. Вони можуть використовувати моє ім'я, прізвище. Нехай любителі рахувати чужі гроші заспокояться, нехай свої рахують", - сказав Маркевич.
За його словами, його зарплата в УАФ набагато менша.
"У мене є зарплата, але не такі суми, які пишуть. Нехай ті любителі, які рахують, приїдуть до мене у Винники. Покажу, скільки я за свої гроші облаштував для дітей полів штучних, трав'яних і так далі. Вони навскидку порахують, скільки все коштує, і заспокояться" - запевнив Маркевич.