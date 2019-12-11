 Маркевич спростував чутки про свою захмарну зарплату в УАФ | Футбол | Champion.com.ua
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Маркевич спростував чутки про свою захмарну зарплату в УАФ

Сьогодні 07:30 481 0
Маркевич спростував чутки про свою захмарну зарплату в УАФ

Джерело - Чемпіон.

Голова комітету збірних Української асоціації футболу Мирон Маркевич спростував чутки, що отримує зарплату 730 тис. грн

Про це Маркевич заявив у інтерв’ю YouTube-каналу Stargorod Sport.

"Дивуюся, що не написали 1,7 млн ​​грн. По-перше, там абсолютно не така сума. По-друге, я віддав свої іміджеві права, мені платить фірма зовсім не з УАФ. Вони можуть використовувати моє ім'я, прізвище. Нехай любителі рахувати чужі гроші заспокояться, нехай свої рахують", - сказав Маркевич.

За його словами, його зарплата в УАФ набагато менша.

"У мене є зарплата, але не такі суми, які пишуть. Нехай ті любителі, які рахують, приїдуть до мене у Винники. Покажу, скільки я за свої гроші облаштував для дітей полів штучних, трав'яних і так далі. Вони навскидку порахують, скільки все коштує, і заспокояться" - запевнив Маркевич.

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