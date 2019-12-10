Про Металіст, скільки заробляє грошей та коли знову тренуватиме - Мирон Маркевич

Джерело - Чемпіон.

Мирон Маркевич, екстренер Металіста, Дніпра, Карпат та інших клубів, збірної України. Зараз працює керівником комітету збірних в українській асоціації футболу.

Для Старгород Спорт розповів про знайомство та роботу з Олександром Ярославським, найяскравіші згадки про Металіст та чому йому не вдалося досягти з харківською командою того, що вдалося з Дніпром - фінал Ліги Європи. Чому Маркевич критикує Динамо та майже немає критики Шахтар від нього. Мирон Богданович говорить збірну України, Павелка і свою взаємодію з ним. Чи залежить од цього його зарплата та коли Маркевич знову очолить футбольний клуб.

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