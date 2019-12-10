Екс-головний тренер Руха Леонід Кучук вказав причини свого відходу із команди.

Про це розповів сам білоруський спеціаліст.

"Термін мого контракту з Рухом невдовзі завершується. Настав час Руху рухатись далі, вирішили розійтись за обопільною згодою сторін. Дуже вдячний президенту клубу Григорію Козловському за те, що дав змогу попрацювати у Русі, перевірити себе. Нами пройдено дуже довгий шлях: від команди-середняка - до команди, яка зараз у лідерах Першої ліги.

Про футболістів скажу так: низький уклін їм та повага. Не завжди таке трапляється, щоб гравці так вірили у тренерський штаб, свого президента, були вірні ідеям клубу. Не завжди у нас все вдавалось, але ми всі разом були єдиним цілим, і це приємно. У кожному матчі ми грали на перемогу", - розповів Кучук.