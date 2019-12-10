Визначився наступний суперник Джошуа

Наступним суперником чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBO і IBF Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО) буде Кубрат Пулєв.

Про це розповів промоутер британця Едді Гірн.

"Що стосується термінів, IBF повідомила, що ми повинні зустрітися з кульовим до кінця квітня, а WBO для бою з Усиком дала нам півроку.

Треба поговорити з представниками Усика. Вони можуть провести бій з Чісорою і потім зустрітися з переможцем бою Джошуа-Пулєв, або наполягати на бій за титул і розіграти вакантний пояс", - розповів Гірн.