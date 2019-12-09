Ярмоленко не потрапив до заявки Вест Гема на матч з Арсеналом

Стали відомі стартові склади команд на матч 16 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Вест Гема Мануель Пеллегріні не знайшов місця у заявці для українського вінгера Андрія Ярмоленко на лондонське дербі з Арсеналом.

Склади команд:

Вест Гем: Мартін – Крессвелл, Огбонна, Бальбуена, Фредерікс – Форналс, Райс, Нобл, Снодграсс – Андерсон – Антоніо.

Запасні: Хіменес, Сабалета, Діоп, Масуаку, Санчес, Голланд, Алле.

Арсенал: Лено – Тірні, Сократіс, Чеймберс, Бельерін – Джака, Торрейра – Мартінеллі, Озіл, Пепе – Обамеянг.

Запасні: Мартінес, Луис, Сака, Мейтланд-Найлс, Гендузі, Ляказетт, Нельсон.

Раніше, Ярмоленко став найгіршим гравцем матчу Вулвергемптон - Вест Гем.