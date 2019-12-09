Маркевич назвав Курченка повним дилетантом

При першій зустрічі з новим президентом Металіста Сергієм Курченком Мирон Маркевич чекав 5 годин свого керманича.

Про це Мирон Богданович заявив в інтерв'ю Stargorod sport.

"Для мене [продаж клубу] також був несподіваним. Десь за місяць або два до цього ми з клубом підписали контракт ще на п'ять років. Але пізніше я зрозумів, що це дійсно сталося. Нічого не зробиш: це було його рішення [Ярославського]. Він багато віддав Металісту. Які там підводні течії - я не знаю, чому так сталося. Та я і не питав.

У нас перша зустріч [з Курченком] була в Києві. По-перше, я його чекав годин п'ять: він призначив зустріч о 12, а ми зустрілися о шостій або о п'ятій. Я зрозумів, що це дилетант повний, що це для нього забавка. Так, в принципі, і сталося. Це було не його, він абсолютно іншим займався. Десь прочитав, що у всіх багатих людей є команда, ось він і вирішив взяти. Тепер ви бачите, до чого це призвело.

Але найстрашніше, що ми тоді були лідерами, а він відразу продав Тайсона. Я зрозумів, що це початок кінця. Хоча ми і без Тайсона посіли друге місце. Але могли виграти чемпіонат, однозначно. Продаж Тайсона тоді став ключовим: посилили Шахтар і послабили Металіст", - сказав Маркевич.