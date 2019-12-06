Мер Бреста зробив Мілевському ділову пропозицію, від якої важко буде втриматись

Голова міськвиконкому Бреста Александр Рогачук запропонував нападаючому Динамо Артему Мілевському інвестувати в ресторанний бізнес міста.

Ідею мер міста озвучив 5 грудня на врученні футболістам Динамо Брест пам'ятних медалей до тисячоліття міста. Александр Рогачук, вручаючи пам'ятний знак Артему Мілевському.

"У нас ще є подальші плани щодо інвестування славного імені цього поважного чоловіка до нашого міста Брест", - зазначив політик.

Подробиці угоди не повідомлялися. Відомо лише, що пропозиція стосується ресторанного бізнесу. Нагадаємо, раніше Артем Мілевський зі своїм менеджером Олександром Панковим відкрили "Міля Beer Shop".

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