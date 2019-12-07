Лаціо переміг Ювентус у 15 турі Серії А

Чергова перемога Лаціо у Серії А

Джерело - Чемпіон.

У центральному матчі 15 туру Серії А Лаціо приймав Ювентус.

Матч завершився із рахунком 2:1 на користь господарів поля. На гол Роналду Лаціо відповів влучними ударами Луїса Феліпе, Мілінковича-Савича та Кайседо.

Чемпіонат Італії - Серія А

7 грудня, 15 тур

Лаціо – Ювентус 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 25 Роналду, 1:1 – 45+1 Феліпе, 2:1 – 74 Мілінкович-Савич, 3:1 – 90+5 Кайседо

Нагадаємо, Інтер не зміг переграти Рому у 15 турі Серії А.

Раніше, Аталанта із Маліновським вирвала перемогу у Верони.