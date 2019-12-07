Лаціо переміг Ювентус у 15 турі Серії А

Джерело - Чемпіон.
У центральному матчі 15 туру Серії А Лаціо приймав Ювентус.
Матч завершився із рахунком 2:1 на користь господарів поля. На гол Роналду Лаціо відповів влучними ударами Луїса Феліпе, Мілінковича-Савича та Кайседо.
Чемпіонат Італії - Серія А
7 грудня, 15 тур
Лаціо – Ювентус 3:1 (1:1)
Голи: 0:1 – 25 Роналду, 1:1 – 45+1 Феліпе, 2:1 – 74 Мілінкович-Савич, 3:1 – 90+5 Кайседо
Нагадаємо, Інтер не зміг переграти Рому у 15 турі Серії А.
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