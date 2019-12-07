Боруссія вирвала перемогу у Баварії, Лейпциг розібрався із Гоффенгаймом. Результати 14 туру Бундесліги

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Сьогодні, 7 грудня, відбулися матчі 14 туру Бундесліга
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
07 грудня, 14 тур
Аугсбург – Майнц 2:1 (1:1)
Голи: 0:1 – 15 Озтуналі, 1:1 – 41 Ріхтер, 2:1 – 65 Нідерлехнер
Боруссія Д – Дюссельдорф 5:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 42 Ройс, 2:0 – 58 Азар, 3:0 – 63 Санчо, 4:0 – 69 Ройс, 5:0 – 74 Санчо
Боруссія М - Баварія Мюнхен 2:1 (0:0)
Голи: 0:1 – 49 Перішич, 1:1 – 60 Бенсебаїні, 2:1 – 90+2 Бенсебаїні
РБ Лейпциг – Гоффенгайм 3:1 (1:0)
Голи: 1:0 – 11 Вернер, 2:0 – 52 Вернер (пен), 3:0 – 83 Забітцер, 3:1 – 89 Бічакчич
Фрайбург – Вольфсбург 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 – 85 Шмід
Нагадаємо, Айнтрахт врятувався у матчі із Гертою у 14 турі Бундесліги.