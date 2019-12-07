 Екс-тренер Кардинал-Рівне звинуватив президента клубу у невдачах команди | Футзал | Champion.com.ua
Мій профіль
Відео дня. Забіг у 80 метрів і гол. Сон забив, можливо, найкращий гол сезону в АПЛ
Сьогодні 18:58 1142
Збірна України посіла шосте місце в естафеті на Кубку світу
Сьогодні 19:45 467
Манчестер Сіті - Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу 16 туру АПЛ. LIVE
Сьогодні 19:30 1526
Колос розгромив Дніпро-1 у 17 турі УПЛ
Сьогодні 18:50 254
Джошуа - Руїс: онлайн-трансляція чемпіонського бою за версіями WBA, WBO, IBF
Сьогодні 18:30 16746
Ентоні Джошуа - Енді Руїс: ОНЛАЙН
Сьогодні 18:00 484
Маліновський забив дебютний гол у Серії А
Сьогодні 17:03 1260
Евертон розібрався із Челсі у 16 турі АПЛ
Сьогодні 16:41 675
Алєксандр Повєткін - Майкл Хантер: ОНЛАЙН
Сьогодні 15:34 381
Олександрія - Ворскла: онлайн-трансляція матчу 17 туру УПЛ. LIVE
Сьогодні 13:59 1050
Блоги
Руїс нокаутував Джошуа в першому бою і відібрав чемпіонські пояси у британця. Згадуємо як це було
Руїс нокаутував Джошуа в першому бою і відібрав чемпіонські пояси у британця. Згадуємо як це було Андрій Твердохліб
Сьогодні 19:23 535
Відео дня. Забіг у 80 метрів і гол. Сон забив, можливо, найкращий гол сезону в АПЛ
Відео дня. Забіг у 80 метрів і гол. Сон забив, можливо, найкращий гол сезону в АПЛ Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:58 1098
Обамеянг збігав в туалет посеред матчу з Брайтоном
Обамеянг збігав в туалет посеред матчу з Брайтоном Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:43 487
Одіозний російський коментатор впав з крісла прямо під час ефіру. Це сталося рівно 2 роки тому. ВІДЕО
Одіозний російський коментатор впав з крісла прямо під час ефіру. Це сталося рівно 2 роки тому. ВІДЕО Андрій Твердохліб
Вчора 20:16 793
Мер Бреста зробив Мілевському ділову пропозицію, від якої важко буде втриматись
Мер Бреста зробив Мілевському ділову пропозицію, від якої важко буде втриматись Андрій Твердохліб
Вчора 16:36 6239
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
19:45 Біатлон Збірна України посіла шосте місце в естафеті на Кубку світу 467
19:40 Футбол Колос – Дніпро-1 4:0. Відео голів 403
19:30 Пряма трансляція Манчестер Сіті - Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу 16 туру АПЛ. LIVE 1526
19:23 Блог Руїс нокаутував Джошуа в першому бою і відібрав чемпіонські пояси у британця. Згадуємо як це було 550
19:16 Футбол Зінченко не потрапив у заявку на матч з Манчестер Юнайтед 194
19:00 Футбол Тоттенгем знищив Бернлі, Ліверпуль розгромив Борнмут. Результати 16 туру АПЛ 294
18:58 Блог Відео дня. Забіг у 80 метрів і гол. Сон забив, можливо, найкращий гол сезону в АПЛ 1142
18:50 Футбол Колос розгромив Дніпро-1 у 17 турі УПЛ 254
18:31 Футбол Боруссія вирвала перемогу у Баварії, Лейпциг розібрався із Гоффенгаймом. Результати 14 туру Бундесліги 330
18:30 Пряма трансляція Джошуа - Руїс: онлайн-трансляція чемпіонського бою за версіями WBA, WBO, IBF 16746
18:18 Пряма трансляція Повєткін - Хантер: онлайн-трансляція бою. LIVE 1902
18:14 Футзал Екс-тренер Кардинал-Рівне звинуватив президента клубу у невдачах команди 154
18:00 Бокс Ентоні Джошуа - Енді Руїс: ОНЛАЙН 484
17:57 Футбол Аталанта із Маліновським вирвала перемогу у Верони в 15 турі Серії А 413
17:42 Футбол Олександрія - Ворскла 3:0. Огляд матчу 163
17:27 Футбол Тайсон отримав всі попередження в УПЛ через неспортивну поведінку 353
17:03 Футбол Маліновський забив дебютний гол у Серії А 1260
16:54 Футбол Олександрія - Ворскла 3:0. Відео голів 380
16:41 Футбол Евертон розібрався із Челсі у 16 турі АПЛ 675
16:23 Футбол 13 грудня відбудеться матч пам'яті Андрія Гусіна 562
16:08 Бокс Руїс та Джошуа отримають неймовірні гонорари за матч-реванш 715
15:52 Футбол Олександрія розгромила Ворсклу в 17 турі УПЛ 445
15:41 Пряма трансляція Аталанта - Верона: онлайн-трансляція матчу 15 туру Серії А 491
15:34 Бокс Алєксандр Повєткін - Майкл Хантер: ОНЛАЙН 381
15:26 Плавання Романчук дуже прикро втратив медаль на чемпіонаті Європи 335

Екс-тренер Кардинал-Рівне звинуватив президента клубу у невдачах команди

Сьогодні 18:14 154 0
Станіслав Гончаренко прокоментував свою відставку
Екс-тренер Кардинал-Рівне звинуватив президента клубу у невдачах команди
#Кардинал-Рівне, #Гончаренко, #Валявка

Джерело - Чемпіон.

Звільнений тренер Кардинал-Рівне Станіслав Гончаренко звинуватив президента клубу Володимира Валявку у непрофесійному підході до керування командою.

Про це український спеціаліст повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"У розмірах вашого недоумства не поміщається розуміння побуту, турботи і життєдіяльності команди. Ви б краще розповіли спортивному світу і уболівальникам про те, що команда не отримувала зарплату за жовтень і про те, що потренувавшись в день від'їзду в Херсон, у вас не знайшлося 1000 гривень на обід, що змусило команду сідати в поїзд голодною і їхати добу на бутербродах.

Варто було б зізнатися в тому, в тижневому циклі підготовки до гри з Продексімом три дні зал був відданий під танці та команда займалася на вулиці біговою підготовкою. А коли зайшли в зал на два дні, після зняття настилу підлога була немов каток, що знизило продуктивність занять.

Вашому вузькому світогляду спортивного світу не зрозуміти необхідність харчування, відновлення, фармакології, медичного контролю для покращення результатів команди.

Ваше дилетантство не узгоджується з чистотою і сумлінністю, в надрах яких повинні бути і жити продуманий і узгоджений суспільний договір, що зарплата гравця на першому місці, як машина не заправлена, руху не підлягає", - розповів Гончаренко.

Нагадаємо, Продексім знищив Кардинал-Рівне у 9 турі Екстра-ліги.

Коментарі ()