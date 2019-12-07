Екс-тренер Кардинал-Рівне звинуватив президента клубу у невдачах команди

Звільнений тренер Кардинал-Рівне Станіслав Гончаренко звинуватив президента клубу Володимира Валявку у непрофесійному підході до керування командою.

Про це український спеціаліст повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"У розмірах вашого недоумства не поміщається розуміння побуту, турботи і життєдіяльності команди. Ви б краще розповіли спортивному світу і уболівальникам про те, що команда не отримувала зарплату за жовтень і про те, що потренувавшись в день від'їзду в Херсон, у вас не знайшлося 1000 гривень на обід, що змусило команду сідати в поїзд голодною і їхати добу на бутербродах.

Варто було б зізнатися в тому, в тижневому циклі підготовки до гри з Продексімом три дні зал був відданий під танці та команда займалася на вулиці біговою підготовкою. А коли зайшли в зал на два дні, після зняття настилу підлога була немов каток, що знизило продуктивність занять.

Вашому вузькому світогляду спортивного світу не зрозуміти необхідність харчування, відновлення, фармакології, медичного контролю для покращення результатів команди.

Ваше дилетантство не узгоджується з чистотою і сумлінністю, в надрах яких повинні бути і жити продуманий і узгоджений суспільний договір, що зарплата гравця на першому місці, як машина не заправлена, руху не підлягає", - розповів Гончаренко.