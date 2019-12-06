 Шахтар – Олімпік 3:0. Відео голів | Футбол | Champion.com.ua
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Шахтар – Олімпік 3:0. Відео голів

Сьогодні 21:29 207 0
Відео голів матчу Шахтар – Олімпік
Шахтар – Олімпік 3:0. Відео голів
#Шахтар, #Олімпік, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Шахтар у 17 турі Української Прем'єр-ліги розгромив земляків із Олімпіка.

4 хвилина. Відео голу Матвієнка

77 хвилина. Відео голу Марлоса

90+2 хвилина. Відео голу Ісмаїлі

Чемпіонат України - УПЛ

17 тур, 6 грудня

Шахтар – Олімпік 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 4 Матвієнко, 2:0 – 77 Марлос, 3:0 - 90+ Ісмаїлі

Шахтар: Андрій Пятов, Ісмаїлі, Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Додо, Алан Патрік (Маркос Антоніо, 88), Тарас Степаненко, Тайсон, Віктор Коваленко (Манор Соломон, 82), Тете (Марлос, 68), Жуніор Мораес

Олімпік: Володимир Кринський, Єгор Клименчук, Павло Лук'янчук, Дмитро Гришко, Павло Ксьонз, Сергій Політило, Євген Цимбалюк, Тарас Завійський (Фабіньо, 63), Віталій Балашов (Геннадій Пасич, 72), Шахаб (Чарльз Джеффрі, 81), Демір Імері

Попередження: Тайсон (95) - Сергій Політило (95)

Нагадаємо, Шахтар хоче підписати румунського таланта.

Раніше, Маріуполь відібрав очки у Шахтаря.

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