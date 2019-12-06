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Президент назвав бюджет Вереса

Сьогодні 20:08 254 0
Іван Надєїн прокоментував бюджет рівненського Вереса
Президент назвав бюджет Вереса
#Верес, #Друга ліга

Джерело - ua.tribuna.com.

Бюджет рівненського Вересу складає 13 млн гривень на рік.

Про це розповів президент клубу Іван Надєїн.

"Наш бюджет зараз - 13,4 млн гривень на рік. Поки що у нас є 11-12, є певний дефіцит. Сподіваємося, що нас ще хтось підтримає. У нас велика сітка спонсорів, постійно ведемо переговори. Хтось допомагає послугами, хтось продуктами, готелем, грошима. Це теж народність.

У першій лізі я ще готовий фінансувати. Туди потрібно виходити, у другій складніше. Прикро, коли ти вкладаєш 10 мільйонів гривень і не виходиш в першу лігу. Але в цьому і інтерес футболу", - розповів Надєїн.

Нагадаємо, Карпати продають за 1 гривню.

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