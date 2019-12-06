Челсі зможе купувати футболістів цієї зими

Покарання Челсі скорочено до одного трансферного вікна

Спортивний арбітражний суд Лозанни (CAS) задовольнив апеляцію лондонського Челсі щодо заборони на трансфери.

Про це повідомляє сайт організації.

У минулому лютому ФІФА покарала Челсі за порушення правил міжнародних трансферів неповнолітніх гравців, заборонивши здійснювати трансфери футболістів протягом двох трансферних вікон.

Тепер покарання Челсі скорочено до одного трансферного вікна, яке відкривалося минулого літа. В майбутньому січні Челсі зможе офіційно здійснювати трансфери.

Раніше, Челсі хоче підписати лідера Крістал Пелес.

Нагадаємо, Вілліан хоче продовжити контракт із Челсі.