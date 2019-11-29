Вілліан хоче продовжити контракт із Челсі

Півзахисник Челсі Вілліан готовий продовжити контракт із клубом.

Про це розповів сам гравець.

"Я не хочу спілкуватися з іншими клубами, тому що у мене є контракт до кінця сезону. Я гравець Челсі, просто хочу сказати, що клуб знає, що мені потрібно.

Чесно кажучи, я щасливий тут, щасливий грати за цей клуб, але це не залежить від мене. Чекаю їх пропозиції. Вони знають, чого я хочу, тому я чекаю", - розповів Вілліан.