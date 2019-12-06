Джошуа – Руїс: інфографіка та прогноз букмекерів

Джерело - Чемпіон.

7 листопада відбудеться бій-реванш Ентоні Джошуа – Енді Руїс. Поєдинок пройде в Саудівській Аравії, куди чинний чемпіон буквально відмовлявся їхати. Енді заявляв, що готовий битися тільки на території США. Але, як виявилося, свої умови він диктувати не може.

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Перед першою зустріччю з Джошуа, коли Руїс відібрав у нього титули WBA Super, WBO, IBF і IBO, мексиканець підписав контракт, який зобов'язував його провести реванш там, де скажуть. В іншому випадку в Енді просто забрали б всі пояса. Причому позбутися чемпіонських звань він міг навіть в разі перенесення бою.

В результаті Руїс вирішив не ризикувати та не відстоювати свої титули в судах. Тим більше, що за бій йому вже пообіцяли солідний гонорар - 13 мільйонів доларів. Джошуа, до речі, отримає набагато більше - 85 мільйонів доларів.

Що стосується шансів на успіх, то як і в минулий раз вони на стороні британця. У нього 63% на перемогу від експертів Parimatch. Всі у світі, звичайно, переглянули своє ставлення до Руїса, але віддавати йому повну перевагу ніхто не готовий.

Якщо порівнювати боксерів, Енді не особливо схожий на спортсмена, хоча він і зганяв активно вагу перед реваншем. Джошуа ж вище, з більшим розмахом рук, швидше, більш технічний... але все одно програв у 7-му раунді в минулий раз. У Руїса важкий удар, він не боїться йти у відкриту на суперника. Варто забаритися і пропустити – бій закінчено.

З цим згоден і тренер Ентоні Роберт Маккракен, який вже заявив, що важкий хук мексиканця одна з найбільших проблем для його підопічного. Тому, Руїса важливо тримати на відстані. Сам Енді сказав, що розраховує на відкритий бокс і планує як слід поганяти суперника по рингу.