Жандерсон може перебрати до України

Бразильський вінгер Корінтіанса Жандерсон в зимове трансферне вікно з високою часткою ймовірності перебереться в Європу.

Про це повідомляє Calciomercato.it.

На 20-річного атакуючого гравця, здатного зіграти як праворуч, так і зліва на флангах, претендують Шахтар, Рома, Аталанта, Монако і Вотфорд.

Жандерсон дебютував у бразильській Серії А в нинішньому сезоні, провівши всього в турнірі 19 матчів (9 - в основі, 10 - виходячи на заміну) і відзначившись 2 голами, а також 1 результативною передачею.

Контракт Жандерсона з Корінтіансом діє до кінця 2023 року, а його трансферна вартість, за оцінками Transfermarkt, складає 800 тисяч євро.

Нагадаємо, Шахтар хоче підписати румунського таланта.

Раніше, Маріуполь відібрав очки у Шахтаря.