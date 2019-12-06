Наставник Карпат відправив трьох гравців у дубль

Вербний, Грисьо і Ковтун взимку залишать клуб

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер львівських Карпат Роман Санжар відправив у дубль трьох футболістів.

Про це повідомляє ФутболNEWS.

Півзахисники команди Назар Вербний та Максим Грисьо, а також захисник Олексій Ковтун можуть вже взимку залишити клуб, оскільки коуч не розраховує на них у майбутньому.

Вербний та Ковтун у поточному сезоні зіграли за Карпати в чемпіонаті вісім та шість ігор відповідно, в той час як Грисьо лише одного разу потрапляв у заявку, але на полі так і не з’явився.

Раніше, Димінський вже півроку не фінансує Карпати.

Нагадаємо, екс-нападник Вердера залишив Карпати.