 Семеренко: Гонка сьогодні не вдалася | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Джима виборола срібло у індивідуальній гонці на Кубку світу
Вчора 18:50 2274
WBO може провести бій між Усиком і Чісорою за тимчасовий пояс
Вчора 11:08 813
Слава Медведенко: Даллас пропонував контракт на 16 мільйонів доларів
Вчора 10:33 539
Джошуа - Руїс: онлайн-трансляція чемпіонського бою за версіями WBA, WBO, IBF
Вчора 10:23 1851
Кубок світу: де дивитися жіночу індивідуальну гонку в Естерсунді
Вчора 08:55 992
Україна потрапила до третього кошика Ліги націй
Вчора 08:27 4977
Визначився склад збірної України на жіночу індивідуальну гонку на Кубку світу
04.12.2019 22:00 2064
Фуркад виграв індивідуальну гонку на Кубку світу, Підручний - 20
04.12.2019 19:10 1465
Тренер Велепець: Джима хоче бігти індивідуальну гонку
04.12.2019 15:25 1331
Тренерський штаб збірної України забракував Ірландію і просить одну з двох інших збірних
04.12.2019 15:10 4049
Блоги
П’яний водій протаранив стіну залу під час гандбольного матчу у Швеції
П’яний водій протаранив стіну залу під час гандбольного матчу у Швеції Valeriy Ruchka
04.12.2019 10:35 1129
Російські коментатори впали в ступор через Андрія Луніна
Російські коментатори впали в ступор через Андрія Луніна Андрій Твердохліб
04.12.2019 10:03 14554 3
Збірна України з біатлону! За кого вболівати взимку: згадуємо та знайомимося
Збірна України з біатлону! За кого вболівати взимку: згадуємо та знайомимося Valeriy Ruchka
03.12.2019 19:00 1045
П'яний російський волейболіст влаштував скандал на дитячому турнірі
П'яний російський волейболіст влаштував скандал на дитячому турнірі Valeriy Ruchka
03.12.2019 18:17 1018
Данк Леня увійшов у ТОП-5 найкращих моментів дня в НБА
Данк Леня увійшов у ТОП-5 найкращих моментів дня в НБА Valeriy Ruchka
03.12.2019 15:50 438
16-річна футболістка забила найкращий гол року в Україні
16-річна футболістка забила найкращий гол року в Україні Valeriy Ruchka
03.12.2019 10:35 18262
Б..ха муха, то капєц, як вони заграли. Дзідзьо написав хіт для збірної України
Б..ха муха, то капєц, як вони заграли. Дзідзьо написав хіт для збірної України Valeriy Ruchka
02.12.2019 20:46 14455
Зінченко повернувся до тренувань в загальній групі Манчестер Сіті
Зінченко повернувся до тренувань в загальній групі Манчестер Сіті Valeriy Ruchka
02.12.2019 12:46 489
Про жереб Євро-2020, наступника Шевченка та повернення Мілевського - ТаТоТаке
Про жереб Євро-2020, наступника Шевченка та повернення Мілевського - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
02.12.2019 12:29 2925
Рік тому Гвоздик знищив Стівенсона і завоював чемпіонський титул WBC
Рік тому Гвоздик знищив Стівенсона і завоював чемпіонський титул WBC Valeriy Ruchka
02.12.2019 10:22 471
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
00:07 Футбол Брайтон обіграв Арсенал, Ньюкасл переміг Шеффілд. Результати 15 туру АПЛ 17
5 Грудня 2019
23:49 Футбол Баварія відмовилась запрошувати Почеттіно 137
23:30 Футбол Морозюк забив ефектний дебютний гол у Туреччині 197
23:15 Бокс Кличко вірить у повернення Джошуа 343
22:50 Футбол Семеренко: Гонка сьогодні не вдалася 175
22:33 Футбол Евертон звільнив головного тренера 149
22:17 Футбол Шахтар із Марлосом та Ісмаїлі прибув на матч проти Олімпіка 117
21:55 Біатлон Церемонія нагородження Джими на Кубку світу 298
21:42 Футбол Зозуля хоче вивести Альбасете у Прімеру 319
21:25 Біатлон Срібло Юлії Джими на Кубку світу. Відео гонки 490
21:14 Футбол Попов готовий зіграти із Зорею 253
20:54 Біатлон Джима зробила все за планом – тренер 333
20:37 Футбол Карпати можна придбати за одну гривню – Ящишин 1486
20:27 Футбол Миколенко може пропустити матч із Зорею 760
20:09 Футбол Ярославський: Харків може прийняти Суперкубок УЄФА 1062
19:44 Біатлон Джима: Для мене друге місце, як перше 666
19:32 Футбол Тренер збірної Нідерландів подав у відставку 1586
19:15 Бокс Ломаченка визнали найкращим боксером року 576
18:50 Біатлон Джима виборола срібло у індивідуальній гонці на Кубку світу 2274
18:45 Футбол Карпати взимку хочуть підсилити склад – Ящишин 392
18:30 Блог Усі дії Олексія Леня у матчі проти Брукліна 188
18:26 Футбол Марлос повернувся до тренувань 331
18:16 Футбол Шахтар - Олімпік: друга серія донбаського дербі 258
18:14 Футбол Ротань вказав причину провального виступу збірної України U-21 850
18:00 Блог ТОП-5 боїв Ентоні Джошуа 313

Семеренко: Гонка сьогодні не вдалася

Вчора 22:50 175 0
Валентина Семеренко прокоментувала індивідуальну гонку на Кубку світу у шведському Естерсунді
Семеренко: Гонка сьогодні не вдалася
#Семеренко, #Кубок світу, #біатлон

Джерело - sport.uа.

Українська біатлоністка Валентина Семеренко вказала причину провалу в індивідуальній гонці на Кубку світу.

Про це розповіла сама спортсменка.

"Гонка сьогодні не вдалася - на трасі лід, а для мене глянець - просто щось нереальне! На вогневих була скутість - через ожеледицю на трасі м'язи не розслаблялися і на рубежі складно було щось з цим зробити.

Хочу, щоб в естафетах завжди виступали найсильніші спортсмени. Якщо на даний момент хтось із наших дівчат буде кращим мене, я буду тільки радіти!", - розповіла Семеренко.

Нагадаємо, Джима виборола срібло у індивідуальній гонці на Кубку світу.

Раніше, Підручний посів 20 місце у індивідуальній гонці на Кубку світу.

Коментарі ()