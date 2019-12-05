Українська біатлоністка Валентина Семеренко вказала причину провалу в індивідуальній гонці на Кубку світу.

Про це розповіла сама спортсменка.

"Гонка сьогодні не вдалася - на трасі лід, а для мене глянець - просто щось нереальне! На вогневих була скутість - через ожеледицю на трасі м'язи не розслаблялися і на рубежі складно було щось з цим зробити.

Хочу, щоб в естафетах завжди виступали найсильніші спортсмени. Якщо на даний момент хтось із наших дівчат буде кращим мене, я буду тільки радіти!", - розповіла Семеренко.