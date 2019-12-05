Джерело - sport.uа.
Українська біатлоністка Валентина Семеренко вказала причину провалу в індивідуальній гонці на Кубку світу.
Про це розповіла сама спортсменка.
"Гонка сьогодні не вдалася - на трасі лід, а для мене глянець - просто щось нереальне! На вогневих була скутість - через ожеледицю на трасі м'язи не розслаблялися і на рубежі складно було щось з цим зробити.
Хочу, щоб в естафетах завжди виступали найсильніші спортсмени. Якщо на даний момент хтось із наших дівчат буде кращим мене, я буду тільки радіти!", - розповіла Семеренко.
Нагадаємо, Джима виборола срібло у індивідуальній гонці на Кубку світу.
Раніше, Підручний посів 20 місце у індивідуальній гонці на Кубку світу.