Евертон звільнив головного тренера

Джерело - football.ua.
Евертон оголосив про звільнення Марко Сілви з поста головного тренера команди.
Про це повідомляє прес-служба англійського клубу.
Керівництво "ірисок" висловило подяку португальському фахівцеві за 18 місяців роботи, які він провів у клубі і побажало успіхів в майбутньому.
Команду тимчасово очолив Данкан Фергюсон який буде керувати командою в наступному матчі чемпіонату Англії проти Челсі.
За підсумками 15 турів АПЛ Евертон опинився у зоні вильоту.
Нагадаємо, Ліверпуль розібрався із Евертоном у 15 турі АПЛ.
Раніше, Манчестер Сіті розгромив Бернлі.