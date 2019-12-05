Евертон звільнив головного тренера

Чергова зміна тренера в АПЛ

Евертон оголосив про звільнення Марко Сілви з поста головного тренера команди.

Про це повідомляє прес-служба англійського клубу.

Керівництво "ірисок" висловило подяку португальському фахівцеві за 18 місяців роботи, які він провів у клубі і побажало успіхів в майбутньому.

Команду тимчасово очолив Данкан Фергюсон який буде керувати командою в наступному матчі чемпіонату Англії проти Челсі.

За підсумками 15 турів АПЛ Евертон опинився у зоні вильоту.

Нагадаємо, Ліверпуль розібрався із Евертоном у 15 турі АПЛ.

Раніше, Манчестер Сіті розгромив Бернлі.