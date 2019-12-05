Ліверпуль розібрався із Евертоном у 15 турі АПЛ

Ліверпуль знову перемагає Евертон у АПЛ

Джерело - Чемпіон.

У 15 турі англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль на Енфілді здобув переконливу перемогу над Евертоном.

Перемога дозволила Ліверпулю на 8 очок відірватися від Лестера, який займає другу сходинку у турнірній таблиці АПЛ.

Чемпіонат Англії - Прем'єр-ліга

04 грудня, 15 тур

Ліверпуль – Евертон 5:2 (4:2)

Голи: 1:0 – 6 Орігі, 2:0 – 17 Шакірі, 2:1 – 21 Кін, 3:1 – 31 Орігі, 4:1 – 45 Мане, 4:2 – 45+3 Річарлісон, 5:2 - 90+1 Вейналдум

Раніше, Манчестер Сіті розгромив Бернлі.

Нагадаємо, Арсенал не зміг перемогти Норвіч.