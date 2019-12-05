Зозуля хоче вивести Альбасете у Прімеру

Український футболіст Роман Зозуля не перейшов до клубу іспанської Прімери, оскільки хоче туди пробитися із Альбасете.

Про це розповів сам гравець.

"Я міг би грати в Прімері з іншим клубом, але я хочу пробитися туди з Альбасете, це завдання важливіше моїх особистих амбіцій.

Голи для мене не головне. Я - командний гравець і борюся за всіх. Я міг би виконувати всі пенальті, щоб забивати більше голів. Але головне завдання для нас - перемагати, не має значення, хто забиває", - запевнив Зозуля.