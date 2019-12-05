Попов готовий зіграти із Зорею

Захисник Динамо Денис Попов відновився від травми та готовий зіграти у наступному турі УПЛ проти Зорі.

Про це розповів сам гравець.

"Денисе, як почуваєшся та на якій стадії відновлення перебуваєш? Почуваюся нормально, уже працюю в загальній групі та разом із усіма готуюся до недільного матчу з Зорею.

Буде хороша та складна гра. У матчі з Зорею нам потрібна лише перемога, адже суперники перебувають недалеко від нас у турнірній таблиці", - розповів Попов.