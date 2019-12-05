Лівий захисник Динамо Віталій Миколенко може пропустити матч 17 туру УПЛ проти Зорі.

Про це розповів асистент головного тренера Динамо Вадим Євтушенко.

"Сьогодні у нас майже повний боєкомплект, працюють 20 польових футболістів і 4 голкіпери. Немає лише Віталія Миколенка, який відчуває дискомфорт. Але у нас ще є час, ми чекаємо остаточної відповіді щодо нього.

Щодо Миколенка ми сподіваємося, що він зможе продовжити підготовку до матчу з Зорею в загальній групі", - розповів Євтушенко.