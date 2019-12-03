Миколенко уникнув серйозної травми

У матчі УПЛ проти Олімпіка пошкодження стегна отримав захисника Динамо Віталій Миколенко, проте лікарі клубу не діагностували серйозних проблем у основного гравця киян.

Про це заявив лікар клубу Леонід Миронов.

"У результаті МРТ дослідження в області скарг гравця жодних пошкоджень м'язових або сухожильно-зв'язкових структур виявлено не було. Було зроблено висновок, що больові відчуття були викликані різким спазмом м'язів сідничної області, причиною якого стало короткочасне защемлення нерва.

У Миколенка м'язовий спазм, який викликав короткочасне защемлення нерва. Можливо, уже за день-два Віталік повернеться до тренувань, спершу з тренером із фізпідготовки, а потім і до загальної групи", - сказав Миронов.