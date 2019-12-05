Тренер збірної Нідерландів подав у відставку

Асистент головного тренера Рональда Кумана 50-річний Кіс ван Вондерен залишив свою посаду.

Про це повідомляє офіційний сайт Нідерландської асоціації футболу.

"Перебуваючи на посаді асистента, я відчуваю, що не можу отримати достатньо досвіду. Я навіть помітив, що більше не був повністю задоволений своєю роботою. Рішення залишити збірну було важким, але це в моїх інтересах. Я не хотів більше затягувати з цим. Це був чудовий період в помаранчевій збірній, який я буду із задоволенням згадувати", - розповів Вондерен.