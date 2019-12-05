Україна потрапила до третього кошика Ліги націй

Джерело - УАФ.
Виконавчий комітет УЄФА затвердив процедуру жеребкування Ліги націй-2020/2021.
Про це повідомляє УАФ.
Україна потрапила до третього кошика й отримає по одному супернику з першого, другого та четвертого.
Посів учасників Ліги А
Кошик 1: Португалія, Нідерланди, Англія, Швейцарія.
Кошик 2: Бельгія, Франція, Іспанія, Італія.
Кошик 3: Боснія і Герцеговина, Україна, Данія, Швеція.
Кошик 4: Хорватія, Польща, Німеччина, Ісландія.
Церемонія жеребкування відбудеться в Амстердамі 3 березня 2020 року.
Нагадаємо, Португалія стала першим переможцем Ліги націй.