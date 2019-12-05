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Україна потрапила до третього кошика Ліги націй

Сьогодні 08:27 3397 0
Національна команда України у третьому кошику під час жеребкування Ліги націй
Україна потрапила до третього кошика Ліги націй
#Ліга націй, #Україна

Джерело - УАФ.

Виконавчий комітет УЄФА затвердив процедуру жеребкування Ліги націй-2020/2021.

Про це повідомляє УАФ.

Україна потрапила до третього кошика й отримає по одному супернику з першого, другого та четвертого.

Посів учасників Ліги А

Кошик 1: Португалія, Нідерланди, Англія, Швейцарія.

Кошик 2: Бельгія, Франція, Іспанія, Італія.

Кошик 3: Боснія і Герцеговина, Україна, Данія, Швеція.

Кошик 4: Хорватія, Польща, Німеччина, Ісландія.

Церемонія жеребкування відбудеться в Амстердамі 3 березня 2020 року.

Нагадаємо, Португалія стала першим переможцем Ліги націй.

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