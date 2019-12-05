Шахтар - Олімпік: друга серія донбаського дербі

Джерело - Чемпіон.

У 17-му турі Шахтар в Прем'єр-лізі очікує друге поспіль донбаське дербі. Після візиту в гості до Маріуполя гірники вдома прийматимуть Олімпік.

Варто зазначити, що хоч історія зустрічей з цією командою у Шахтаря скромніша, ніж з азовцями, але "Олімпік" відбирав очки у чемпіона України не рідше. Зокрема, його попередня поїздка на матч з Шахтарем завершилася результативною нічиєю 2:2.

Зараз шанси, звичайно, на боці гірників. Аналітики Parimatch дають їм 85% на перемогу і 60% на те, що команда Луїша Кастру заб'є мінімум три м'ячі. Прогноз цілком обґрунтований, враховую різницю команд в класі.

Правда, не варто забувати, що в минулому турі Шахтар вже поділив очки з Маріуполем (1:1). Хоча, в перемозі донеччан ніхто особливо і не сумнівався. До того ж після матчу з Олімпіком команду чекатиме зустріч з Аталантою у Лізі чемпіонів, від результату якої залежатиме єврокубкова доля Шахтаря в цьому сезоні. Думками багато футболістів явно будуть там і, якщо буде мати місце недооцінка суперника, це стане шансом для Олімпіка.

З іншого боку, другу поспіль осічку, та ще й в домашньому матчі, гірники собі навряд чи дозволять. Легкої прогулянки Шахтарю точно чекати не варто, але і втрату очок вболівальники їм явно не пробачать. А то ж так можна і все перевага перед Динамо розгубити.