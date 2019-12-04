 Ярмоленко не потрапив до стартового складу Вест Гема на матч проти Вулвергемптона | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Тренерський штаб збірної України забракував Ірландію і просить одну з двох інших збірних
Сьогодні 15:10 2792
Вулвергемптон - Вест Гем: онлайн-трансляція 15 туру АПЛ. LIVE
Сьогодні 21:25 409
Манчестер Юнайтед — Тоттенгем: онлайн-трансляція матчу АПЛ. LIVE
Сьогодні 21:11 839
Джошуа - Руїс: онлайн-трансляція чемпіонського бою за версіями WBA, WBO, IBF
Сьогодні 20:23 259
Кубок світу: де дивитися чоловічу індивідуальну гонку в Естерсунді
Сьогодні 15:54 841
Тренер Велепець: Джима хоче бігти індивідуальну гонку
Сьогодні 15:25 969
Світоліна знайде можливість виступу на Олімпіаді і без Федерації тенісу
Сьогодні 15:02 1493 1
Ломаченко дізнався дату бою за титул абсолютного чемпіона світу
Сьогодні 14:53 3995
Визначено найкращого гравця УПЛ у листопаді
Сьогодні 14:22 380
Визначено найкращого тренера УПЛ у листопаді
Сьогодні 13:31 544
Блоги
У США під час хокейного матчу фанати викинули на лід понад 45 тисяч іграшок
У США під час хокейного матчу фанати викинули на лід понад 45 тисяч іграшок Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:15 830
Бійці ММА одночасно відправили один одного в нокаут
Бійці ММА одночасно відправили один одного в нокаут Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:11 1973
П’яний водій протаранив стіну залу під час гандбольного матчу у Швеції
П’яний водій протаранив стіну залу під час гандбольного матчу у Швеції Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:35 1012
Російські коментатори впали в ступор через Андрія Луніна
Російські коментатори впали в ступор через Андрія Луніна Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:03 11375 2
Збірна України з біатлону! За кого вболівати взимку: згадуємо та знайомимося
Збірна України з біатлону! За кого вболівати взимку: згадуємо та знайомимося Valeriy Ruchka
Вчора 19:00 978
Голкіпер Вест Гема розридався після вдалого дебюту за клуб
Голкіпер Вест Гема розридався після вдалого дебюту за клуб Valeriy Ruchka
01.12.2019 19:25 892
НБА. Перспективи сезону. Чикаго та Портленд
НБА. Перспективи сезону. Чикаго та Портленд Іван Чуперка
01.12.2019 02:54 391
Уболівай до кінця. Шахтар презентував промо вирішального матчу Ліги чемпіонів проти Аталанти
Уболівай до кінця. Шахтар презентував промо вирішального матчу Ліги чемпіонів проти Аталанти Valeriy Ruchka
30.11.2019 10:54 591 1
Про Росію, трансляції біатлону та спорт поза політикою - Бринзак
Про Росію, трансляції біатлону та спорт поза політикою - Бринзак Valeriy Ruchka
30.11.2019 09:30 794
Хто грав з Федоровим? - легендарний жарт, який розмішив суворого Лобановського
Хто грав з Федоровим? - легендарний жарт, який розмішив суворого Лобановського Valeriy Ruchka
29.11.2019 18:14 2903
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:20 Футбол Маркевич оцінив суперників збірної України на Євро-2020 54
22:00 Біатлон Визначився склад збірної України на жіночу індивідуальну гонку на Кубку світу 257
21:42 Футбол Манчестер Сіті зацікавився лідером Інтера 141
21:30 Пряма трансляція Ліверпуль — Евертон: онлайн-трансляція матчу АПЛ. LIVE 789
21:26 Бокс Усик: Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу 195
21:25 Пряма трансляція Вулвергемптон - Вест Гем: онлайн-трансляція 15 туру АПЛ. LIVE 409
21:14 Футбол Зінченко назвав команду мрії 526
21:11 Пряма трансляція Манчестер Юнайтед — Тоттенгем: онлайн-трансляція матчу АПЛ. LIVE 839
20:54 Футбол Ярмоленко не потрапив до стартового складу Вест Гема на матч проти Вулвергемптона 399
20:47 Футбол Бразилія і Аргентина потрапили у різні групи на Кубку Америки 2020 року 261
20:33 Футбол Сульшер спростував свою відставку 288
20:30 Навколо спорту Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 135366
20:27 Навколо спорту Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 239618
20:23 Пряма трансляція Джошуа - Руїс: онлайн-трансляція чемпіонського бою за версіями WBA, WBO, IBF 259
20:20 Футбол Селезньов відзначився голом у Кубку Туреччини 421
19:56 Футбол Україна потрапила до третього кошика Ліги націй 1697
19:36 Біатлон Підручний пробіг один з найкращих стартів на 20 км - Санітра 799
19:22 Футбол Бенітес може очолити Арсенал 457
19:10 Біатлон Фуркад виграв індивідуальну гонку на Кубку світу, Підручний - 20 800
18:50 Футбол Шальке хоче підписати Родрігеса 1011
18:30 Футбол Хацкевич може стати тренером Мілевського 729
18:11 Футбол Стартував продаж квитків на Євро-2020 263
17:44 Футбол Сімеоне може залишити Атлетіко 437
17:31 Футбол Петраков: Збірну України чекає серйозне випробування 340
17:10 Футбол Гвардіола переплутав Манчестер Сіті з Баварією 1130

Ярмоленко не потрапив до стартового складу Вест Гема на матч проти Вулвергемптона

Сьогодні 20:54 399 0
Українець знову у запасі
Ярмоленко не потрапив до стартового складу Вест Гема на матч проти Вулвергемптона
#Вест Гем, #Ярмоленко

Джерело - Чемпіон.

Український півзахисник Вест Гема Андрій Ярмоленко розпочне матч 15 туру АПЛ проти Вулвергемптона на лавці запасних.

Стартові склади команд:

Вулвергемптон: Патрісіу – Дендонкер, Коуді, Саісс – Догерті, Моутінью, Невеш, Хонні – Траоре, Хіменес, Жота

Запасні: Радді, Беннетт, Нету, Кутроне, Вінагре, Кілман, Ешлі-Сіл.

Вест Гем: Мартін – Фредерікс, Огбонна, Бальбуена, Крессвел – Райс, Нобл – Снодграсс, Форнальс, Андерсон – Аллє.

Запасні: Роберто, Сабалета, Масуаку, Санчес, Ярмоленко, Холланд, Аєті.

Нагадаємо, Ярмоленко став найгіршим гравцем Вест Гема у матчі із Челсі.

Коментарі ()