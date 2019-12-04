Ярмоленко не потрапив до стартового складу Вест Гема на матч проти Вулвергемптона

Джерело - Чемпіон.
Український півзахисник Вест Гема Андрій Ярмоленко розпочне матч 15 туру АПЛ проти Вулвергемптона на лавці запасних.
Стартові склади команд:
Вулвергемптон: Патрісіу – Дендонкер, Коуді, Саісс – Догерті, Моутінью, Невеш, Хонні – Траоре, Хіменес, Жота
Запасні: Радді, Беннетт, Нету, Кутроне, Вінагре, Кілман, Ешлі-Сіл.
Вест Гем: Мартін – Фредерікс, Огбонна, Бальбуена, Крессвел – Райс, Нобл – Снодграсс, Форнальс, Андерсон – Аллє.
Запасні: Роберто, Сабалета, Масуаку, Санчес, Ярмоленко, Холланд, Аєті.
Нагадаємо, Ярмоленко став найгіршим гравцем Вест Гема у матчі із Челсі.